Стали известны все участники мужского чемпионата Европы-2026 по волейболу.

По результатам квалификаций на турнир прошли сборные Дании, Бельгии, Чехии, Эстонии, Швейцарии, Греции, Словакии, Латвии, Турции, Израиля, Швеции и Северной Македонии.

Напомним, на чемпионате Европы также сыграют Болгария, Финляндия, Италия и Румыния как страны-хозяева соревнований, а также Украина, Польша, Словения, Франция, Нидерланды, Сербия, Германия и Португалия как лучшие восемь команд Евро-2023.

Континентальное первенство пройдет с 9 по 28 сентября 2026 года в Болгарии, Финляндии, Италии и Румынии.

