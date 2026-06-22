Денис Седашов

Главный тренер мужской сборной Украины по волейболу Рауль Лосано определился с заявкой на матчи второй игровой недели Лиги наций-2026.

Тренерский штаб провел значительную ротацию, вызвав четверых опытных исполнителей. К расположению национальной команды присоединились доигровщик Олег Плотницкий, диагональный Александр Бойко, блокирующий Максим Дрозд и связующий Сергей Евстратов.

В то же время три игрока из предыдущей заявки — Максим Тонконог, Андрей Челеняк и Евгений Бойко — покинули первую сборную. Они отправились усилить молодежный состав Украины U-22 на чемпионате Европы.

Полная заявка сборной Украины:

Пассующие: Сергей Евстратов (Львы, Чехия), Виталий Щитков (Эпицентр-Подоляны), Юрий Синица (Хэбэй, Китай).

Диагональные: Александр Бойко (Калабрия Вибо Валентия, Италия), Василий Тупчий (Барком-Кажаны / Аркада, Румыния).

Доигровщики: Олег Плотницкий (Перуджа, Италия), Илья Ковалев (Барком-Кажаны), Дмитрий Янчук (Панатинаикос, Греция), Александр Наложный (Эпицентр-Подоляны), Евгений Кисилюк (Рапид Бухарест, Румыния).

Блокирующие: Максим Дрозд (Эпицентр-Подоляны), Денис Велецкий (Эпицентр-Сборная U-20), Юрий Семенюк (Проект Варшава, Польша), Владислав Щуров (Барком-Кажаны).

Либеро: Ярослав Пампушко (Барком-Кажаны).

После первого этапа соревнований на счету украинской сборной семь набранных очков

Сборная Украины по волейболу уступила Польше, ведя 2:0.