Денис Седашов

Сборная Филиппин потерпела поражение в матче-открытии домашнего чемпионата мира-2025 среди мужчин, уступив национальной команде Туниса. Встреча состоялась в Маниле.

Наиболее результативным игроком матча стал капитан хозяев турнира Брайан Багунас – 23 очка.

Чемпионат мира. Мужчины. 1-й тур, Манила (Филиппины)

Филиппины – Тунис – 0:3 (13:25, 17:25, 23:25)

После этого успеха тунисцы набрали три очка и возглавили группу A, в то время как филиппинцы остались без очков и замыкают таблицу.

В следующем туре 16 сентября Тунис сыграет против Ирана, а Филиппины будут противостоять Египту.

