Владимир Кириченко

Сегодня, 8 июля, женская сборная Украины по волейболу сыграет девятый матч в Лиге наций сезона-2026.

Соперником команды станет первый номер мирового рейтинга сборная Италии.

Начало матча – в 12.00. Прямая трансляция – на «Суспільне Спорт».

На данный момент на счету украинской команды на дебютном турнире 2 победы и 6 поражений. Это промежуточное 15-е место из 18 команд.

В рамках турнира 18 сборных в течение трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя – вылетит из турнира.

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