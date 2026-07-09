Волейбольная Лига наций, женщины. Украина – Китай. Видеотрансляция
В активе нашей команды две победы на турнире
около 2 часов назадПодписаться в
Сборная Украины / Фото - volleyballworld.co
Сегодня, 9 июля, женская сборная Украины по волейболу сыграет свой десятый матч в рамках Лиги наций сезона-2026.
Наша команда встретится с китаянками. Начало – в 15.30 по Киеву.
Прямая трансляция запланирована на «Суспільне Спорт».
На текущий момент на счету украинской команды в дебютном турнире 2 победы и 7 поражений. Это промежуточное 15-е место из 18 команд.
В рамках турнира 18 сборных на протяжении трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя – вылетит из турнира.
Ранее стало известно, что Международная федерация волейбола вернула Россию к соревнованиям.