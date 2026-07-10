Владимир Кириченко

Сегодня, 10 июля, женская сборная Украины по волейболу сыграет свой 11-й матч в рамках Лиги наций сезона-2026.

Украинки сыграют против Доминиканской Республики. Начало – в 12.00 по Киеву.

Прямая трансляция запланирована на «Суспільне Спорт».

На счету украинской команды на дебютном турнире 2 победы и 8 поражений. Это промежуточное 15-е место из 18 команд.

В рамках турнира 18 сборных в течение трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя – вылетит из турнира.

У сборной Украины осталось два матча – против Доминиканской Республики (17-я в турнирной таблице) и против Бельгии (12-я в таблице) 12 июля.

Напомним, вчера Украина потерпела поражение от Китая в Лиге наций-2026.