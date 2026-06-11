Владимир Кириченко

Сегодня, 11 июня, мужская сборная Украины по волейболу сыграет свой второй матч в Лиге наций сезона-2026.

Соперником Украины станет сборная Китая.

18 сборных в течение трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя — вылетит из турнира.

Мужская сборная Украины по волейболу второй подряд сезон проведет в Лиге наций.

Напомним, Украина неудачно стартовала в Лиге наций, разгромно проиграв Японии.