Волейбольная Лига наций, мужчины. Китай – Украина. Видеотрансляция
Наша команда сыграет свой второй матч на турнире
около 1 часа назадПодписаться в
Збірна України / Фото - Facebook
Сегодня, 11 июня, мужская сборная Украины по волейболу сыграет свой второй матч в Лиге наций сезона-2026.
Соперником Украины станет сборная Китая.
18 сборных в течение трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя — вылетит из турнира.
Мужская сборная Украины по волейболу второй подряд сезон проведет в Лиге наций.
Напомним, Украина неудачно стартовала в Лиге наций, разгромно проиграв Японии.