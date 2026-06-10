Волейбольная Лига наций, мужчины. Украина – Япония. Видеотрансляция
Сегодня наша команда стартует на турнире
около 1 часа назадПодписаться в
Сборная Украины / Фото - volleyballworld.co
Сегодня, 10 июня, мужская сборная Украины по волейболу проведет стартовый матч в Лиге наций.
Украина встретится с Японией. Начало – в 15.00 по Киеву.
Прямая трансляция доступна на телеканале и платформе «Суспільне Спорт».
18 сборных на протяжении трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя – вылетит из турнира.
Мужская сборная Украины второй сезон подряд проведет в Лиге наций.
Напомним, женская сборная Украины по волейболу уступила Франции в Лиге наций.