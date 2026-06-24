Волейбольная Лига наций, мужчины. Украина – Бразилия. Видеотрансляция
Игра начнется в 17:30 по киевскому времени
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.com
Мужская сборная Украины по волейболу проведет первый матч второй игровой недели Лиги наций-2026 против Бразилии.
На данный момент украинцы занимают восьмое место в турнирной таблице. В стартовых четырех матчах сине-желтые одержали две победы и потерпели два поражения.
Матч Украина — Бразилия состоится 24 июня. Начало — в 17:30 по киевскому времени.
Известно расписание матчей сборной Украины на второй неделе Лиги наций.
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