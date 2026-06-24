Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу проведет первый матч второй игровой недели Лиги наций-2026 против Бразилии.

На данный момент украинцы занимают восьмое место в турнирной таблице. В стартовых четырех матчах сине-желтые одержали две победы и потерпели два поражения.

Матч Украина — Бразилия состоится 24 июня. Начало — в 17:30 по киевскому времени.

Известно расписание матчей сборной Украины на второй неделе Лиги наций.