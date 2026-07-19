Владимир Кириченко

В воскресенье, 19 июля, мужская сборная Украины по волейболу сыграет свой двенадцатый матч в рамках Лиги наций сезона-2026.

Наша команда встретится с Германией. Начало – в 17.30 по Киеву.

Прямая трансляция будет доступна на «Суспільне Спорт».

Сборная Украины проиграла два предыдущих матча. Украинцам нужна только победа, чтобы сохранить шансы на плей-офф.

На данный момент на счету сборной Украины 6 побед и 5 поражений, команда занимает промежуточную 8-ю позицию в турнирной таблице.

В плей-офф выходят 7 лучших команд, восьмую путевку гарантированно получит Китай, который будет принимать финальный раунд.

В стартовом матче турнира Украина проиграла Японии (0:3), во втором – победила Китай (3:1), в третьем – одолела Кубу (3:0), в четвертом – проиграла Польше (2:3).

В пятом матче сборная победила Бразилию (3:1), в шестом – Италию (3:0), в седьмом – Канаду – (3:1), а в восьмом уступила Болгарии (1:3), в девятом – одолела Иран (3:1), в десятом – проиграла Сербии (1:3), а в одиннадцатом – Турции (2:3).

Отметим, что мужская сборная Украины по волейболу второй подряд сезон проводит в Лиге наций.