Владимир Кириченко

В пятницу, 17 июля, мужская сборная Украины по волейболу сыграет свой одиннадцатый матч в рамках Лиги наций сезона-2026.

Наша команда сыграет со сборной Турции.

Начало – в 17.30. Прямая трансляция доступна на «Суспільне Спорт».

На данный момент на счету сборной Украины 6 побед и 4 поражения, команда занимает промежуточную 6-ю позицию в турнирной таблице.

В плей-офф выходят 7 лучших команд, восьмую путёвку гарантированно получит Китай, который будет принимать финальный раунд.

В стартовом матче турнира Украина проиграла Японии (0:3), во втором – победила Китай (3:1), в третьем – одолела Кубу (3:0), в четвертом – проиграла Польше (2:3).

В пятом матче сборная победила Бразилию (3:1), в шестом – Италию (3:0), в седьмом – Канаду – (3:1), а в восьмом уступила Болгарии (1:3), в девятом – одолела Иран (3:1), а в десятом проиграла Сербии (1:3).

Отметим, что мужская сборная Украины по волейболу второй подряд сезон проводит в Лиге наций.