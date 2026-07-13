Стало известно состав сборной Украины на третью игровую неделю Лиги наций
Щитков, Плотницкий и Семенюк – в заявке команды
около 1 часа назадПодписаться в
Мужская сборная Украины по волейболу определилась с составом на третью игровую неделю Лиги наций сезона-2026.
В него вошли 16 игроков. Вместо пятого доигровщика (Александра Наложного) тренерский штаб заявил дополнительного связующего (Виталия Щиткова), второго либеро (Евгения Бойко) и еще одного диагонального (Максима Тонконога).
Наша команда сыграет матчи против Ирана, Сербии, Турции и Германии. Игровая неделя начнется 15 июля.
Состав сборной Украины по волейболу на третью неделю Лиги наций:
Связующие: Виталий Щитков («Эпицентр-Подоляны»), Юрий Синица («Хебэй», Китай), Сергей Евстратов («Левы», Чехия)
Либеро: Ярослав Пампушко («Барком-Кажаны»), Евгений Бойко («Решетиловка», Украина)
Диагональные: Василий Тупчий («Барком-Кажаны»), Александр Бойко («Тонно Каллипо», Италия), Максим Тонконог («Кучине Лубе Чивитанова», Италия)
Доигровщики: Олег Плотницкий («Перуджа», Италия), Илья Ковалёв («Барком-Кажаны»), Дмитрий Янчук («Панатинаикос», Греция), Евгений Кисилюк («Рапид», Румыния)
Центральные блокирующие: Юрий Семенюк («Проект Варшава», Польша), Максим Дрозд («Эпицентр-Подоляны»), Денис Велецький («Эпицентр» U-20), Владислав Щуров («Барком-Кажаны»)
Напомним, Международная федерация волейбола вернула Россию к соревнованиям.