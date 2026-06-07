Волейбольная Лига наций, женщины. Украина – Франция. Видеотрансляция
Наша команда сыграет свой четвертый матч на турнире
38 минут назадПодписаться в
Сборная Украины / Фото - volleyballworld.co
Сегодня, 7 июня, женская сборная Украины по волейболу проведет четвертый матч в Лиге наций.
Наша команда встретится с француженками. Начало – в 18.00 по Киеву.
Прямая трансляция – на «Суспільне Спорт».
На счету сборной Украины 1 победа и 2 поражения в рамках турнира.
18 сборных в течение трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя – вылетит из турнира.
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