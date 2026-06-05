Владимир Кириченко

Вчера, 4 июня, женская сборная Украины по волейболу сыграла второй матч в Лиге наций сезона-2026.

Украинки одолели Германию в пяти партиях.

Лига наций-2026. Основной раунд

Украина – Германия 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13)

Сезон 2026 года – дебютный для украинок на уровне Лиги наций. В первом матче турнира команда Якуба Глушака потерпела поражение от США – 0:3.

Германия же начала этот сезон в статусе действующих четвертьфиналисток турнира. А успешное начало основного раунда для команды заложила победа над Канадой (3:1).

Следующую игру украинки проведут сегодня, 5 июня, против Японии. Начало – в 23.30.