Женская сборная Украины по волейболу одержала историческую победу в Лиге наций
Наша команда на тай-брейке обыграла действующих четвертьфиналисток турнира
около 3 часов назадПодписаться в
Украина – Германия / Фото - Общественное Спорт
Вчера, 4 июня, женская сборная Украины по волейболу сыграла второй матч в Лиге наций сезона-2026.
Украинки одолели Германию в пяти партиях.
Лига наций-2026. Основной раунд
Украина – Германия 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13)
Сезон 2026 года – дебютный для украинок на уровне Лиги наций. В первом матче турнира команда Якуба Глушака потерпела поражение от США – 0:3.
Германия же начала этот сезон в статусе действующих четвертьфиналисток турнира. А успешное начало основного раунда для команды заложила победа над Канадой (3:1).
Следующую игру украинки проведут сегодня, 5 июня, против Японии. Начало – в 23.30.