Диагональный сборной Украины по волейболу Василий Тупчий прокомментировал победу над национальной командой Канады (3:1) во второй игровой неделе Лиги наций-2026. Игрок, который стал самым результативным в матче с 20 очками в активе, отметил чрезвычайное эмоциональное и физическое истощение команды после продолжительной победной серии. Слова приводит Суспільне Спорт.

В прошлых двух матчах оставили чрезвычайно много эмоций прежде всего. Не столько физических сил, сколько эмоций. Поэтому никто сегодня не ожидал, что будет легко, тем более Канада — чрезвычайно сильная команда. Никто не ожидал легкой прогулки. Да и после второй партии стало уже очень трудно играть — силы и эмоции просто покидали. Но дотерпели, реально дотерпели на морально-волевых. Ребята — молодцы.

Вторая партия меня добила как эмоционально, так и физически. После нее уже было тяжеловато, но дотерпели. В этом мы и есть команда, что дотерпели, кто-то взял на себя. Спасибо ребятам, реально спасибо.