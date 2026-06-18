Владимир Кириченко

Сегодня, 18 июня, женская сборная Украины по волейболу проведет шестой матч в рамках Лиги наций.

Наша команда сыграет против Польши, начало – в 13.00. Трансляция доступна на «Суспільне спорт».

Украинская сборная идет 11-й в турнирной таблице, имея 2 победы и 3 поражения. Польша занимает 6-е место с 4 победами и 1 поражением.

В рамках турнира 18 сборных в течение трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя – вылетит из турнира.

Напомним, вчера женская сборная Украины в пяти сетах вырвала победу над Таиландом в Лиге наций.