Денис Седашев

Женская национальная сборная Украины по волейболу одержала свою вторую победу в Лиге наций-2026. В матче пятого тура команда Якуба Глушака в пятисетовом противостоянии одолела сборную Таиланда.

Украинки выиграли первый сет, хотя по ходу партии уступали, но во втором сильнее был Таиланд (19:25). Далее команды снова обменялись победными сетами и перевели игру на тай-брейк. В решающей пятой партии подопечные Глушака быстро оторвались в счете и довели матч до победы с преимуществом в пять очков.

Лига наций-2026. Женщины. 5-й тур

Украина — Таиланд — 3:2 (25:23, 19:25, 25:23, 21:25, 15:10)

На данный момент в активе украинской сборной две победы (над Германией и Таиландом) и три поражения (от США, Японии и Франции).

Свой следующий поединок на турнире украинские волейболистки проведут уже завтра, 18 июня, против сборной Польши.

Тренер сборной Украины по волейболу: «Мы не выдержали ментально, когда поляки начали добавлять».