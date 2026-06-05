Волейбольная Лига наций, женщины. Украина – Япония. Видеотрансляция
Начало – в 23:30 по Киеву
около 3 часов назадПодписаться в
Сборная Украины / Фото - Facebook
Сегодня, 5 июня, женская сборная Украины по волейболу проведет свой третий матч в Лиге наций сезона-25/26.
Наша команда встретится с Японией. Начало – в 23.30 по Киеву.
Прямая трансляция матча будет доступна на «Суспільне Спорт».
Отметим, 18 сборных на протяжении трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя – вылетит из турнира.
Напомним, женская сборная Украины по волейболу одержала историческую победу в Лиге наций.