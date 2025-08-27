«Ждали, что что-то произойдет». Капелусь о причинах поражения от Польши
Капитан заявил, что сине-жёлтые плохо вошли в игру
около 1 часа назад
Главный тренер молодежной сборной Украины по волейболу Сергей Капелусь прокомментировал поражение своей команды от Польши в 1/8 финала чемпионата мира.
В эксклюзивном интервью Суспільне Спорт он отметил, что ключевой причиной неудачи стал слабый старт поединка.
Меня очень огорчило, что мы плохо вошли в игру. Ребята были настроены, подготовлены, все понимали важность матча, каждый хотел победить. Но с первых розыгрышей нас просто не было на площадке — стояли, словно спали. И это меня задело больше всего, ведь мы старались подготовить команду и тактически, и эмоционально.
Мы ждали, что что-то само произойдет, а не навязывали свою игру. Против такой сильной сборной, как Польша, такой подход не работает. Лишь позже мы ожили, появился наш волейбол, но упущенное начало стоило нам результата. Из-за первой партии нам и не хватило в конце.
Сборная Украины завершила групповой этап победой и вышла в плей-офф чемпионата мира U21.