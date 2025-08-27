Главный тренер молодежной сборной Украины по волейболу Сергей Капелусь прокомментировал поражение своей команды от Польши в 1/8 финала чемпионата мира.

В эксклюзивном интервью Суспільне Спорт он отметил, что ключевой причиной неудачи стал слабый старт поединка.

Меня очень огорчило, что мы плохо вошли в игру. Ребята были настроены, подготовлены, все понимали важность матча, каждый хотел победить. Но с первых розыгрышей нас просто не было на площадке — стояли, словно спали. И это меня задело больше всего, ведь мы старались подготовить команду и тактически, и эмоционально.

Мы ждали, что что-то само произойдет, а не навязывали свою игру. Против такой сильной сборной, как Польша, такой подход не работает. Лишь позже мы ожили, появился наш волейбол, но упущенное начало стоило нам результата. Из-за первой партии нам и не хватило в конце.