Женская сборная Турции впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира по волейболу
Турецкие волейболистки обыграли Японию в полуфинале
около 2 часов назад
Фото: volleyballworld
Женская сборная Турции впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по волейболу-2025.
В полуфинале турнира, который проходит в Таиланде, турецкие волейболистки одолели национальную команду Японии со счетом 3:1 (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).
В решающем матче за титул Турция встретится с победителем противостояния Бразилия — Италия.
