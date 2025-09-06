Владимир Кириченко

Президент WBO Густаво Оливери сообщил, что организация не будет лишать абсолютного чемпиона в тяжелом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) своего титула.

Оливери для World Boxing News заявил, что до конца года «нет никаких шансов на то, что вакантный пояс WBO будет на кону».

Ранее WBO санкционировала защиту титула Усика против Джозефа Паркера, но команда чемпиона попросила о продлении переговорного периода, ссылаясь на травму.

Когда в социальных сетях появилось видео, на котором Усик танцует, WBO приказала ему предоставить обновленное медицинское заключение.

