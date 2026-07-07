Денис Седашов

Прыгун в высоту Олег Дорощук станет единственным украинцем на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Дорощук является самым рейтинговым прыгуном среди участников и обладает лучшим результатом сезона — 2.33 метра, которые он преодолел в июне в Бердичеве.

В сектор также выйдут олимпийский чемпион Мутаз Баршим, победитель двух этапов текущего года Маттео Сиоли, а также Ян Штефела и Джувон Гаррисон.

Мужские соревнования состоятся в пятницу, 10 июля, в 20:55 по киевскому времени.

World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов из России и Беларуси.