Олег Гончар

Диагональная сборной Вьетнама по волейболу Нгуен Тхи Бич Туен в социальных сетях объявила об отказе от участия в чемпионате мира 2025 года из-за новых требований Международной федерации волейбола (FIVB) по гендерной проверке спортсменок.

Туен выразила благодарность болельщикам за поддержку, особенно за вклад в победу во втором раунде SEA V.League и историческую победу над Таиландом, которые стали для нее важными моментами карьеры.

Решение было принято вместе с тренерским штабом и Федерацией волейбола Вьетнама после взвешенных раздумий. Туен объяснила, что причина не в нежелании соревноваться, а в новых правилах FIVB, которые она считает непрозрачными и не обеспечивающими равенство для всех атлетов. Она заявила, что считает спорт местом для уважения и справедливости, поэтому она отказалась, чтобы сохранить собственное достоинство и избежать рисков для команды.

Туен планирует использовать паузу для тренировок и подготовки к следующим турнирам, веря в успех сборной Вьетнама.

