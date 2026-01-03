Денис Седашов

Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк вошел в состав национальной сборной Украины по греко-римской борьбе на сезон 2026 года.

Беленюка включено в состав сборной в соответствии с приказом Министерства молодежи и спорта Украины № 8057 от 25 декабря 2025 года.

В документе также определены плановые результаты на сезон 2026 года. Для Беленюка они предусматривают попадание в топ-5 на чемпионатах мира и Европы, а также завоевание медалей на чемпионате и Кубке Украины.

После завоевания олимпийской бронзы в августе 2024 года Жан Беленюк публично объявил о завершении спортивной карьеры.