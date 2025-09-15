Винник гарантировала Украине медаль на чемпионате мира по борьбе
Эта награда для сине-жёлтых станет первой на мировом первенстве
27 минут назад
Украинская борец Мария Винник обеспечила себе медаль на чемпионате мира в хорватском Загребе.
В полуфинале в весовой категории до 59 кг украинка победила канадскую спортсменку Лоуренс Борегар со счетом 10:5.
Финальный поединок состоится 16 сентября, где Мария встретится с японкой Сакурой Ониши.
Эта награда станет первой медалью Украины на этом чемпионате мира.
