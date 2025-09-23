Украина впервые за 6 лет завоевала золото в медальном зачете ЧМ по спортивной борьбе.
2 награды в Загребе завоевали наши женщины
17 минут назад
В хорватском Загребе завершился чемпионат мира по спортивной борьбе.
Сборная Украины показала лучший результат с 2019 года, заняв седьмое место.
На ЧМ-2025 Украина была представлена максимальным составом из 30 борцов: 20 – в мужской и женской вольной борьбе, а также 10 – в греко-римской.
По итогам мирового первенства наша команда завоевала две медали: обе выиграны в женской вольной борьбе. Серебро на счету Марии Винник, которая завоевала награду в весовой категории до 59 кг и золото Аллы Белинской в весовой категории до 72 кг.
Украина впервые с 2019 года завершает чемпионат мира с золотой наградой. Тогда победу в весовой категории до 87 кг одержал олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, а сборная Украины в итоге заняла 6-е место в медальном зачете.
С двумя наградами Украина заняла седьмое место в медальном зачете. Выиграла зачет сборная Японии, которая завоевала 13 наград, 7 из которых были золотыми.
Медальный зачет ЧМ-2025 по борьбе:
1. Япония – 7 + 3 + 3 = 13 наград
2. Иран – 6 + 4 + 5 = 15
3. США – 4 + 1 + 3 = 8
4. КНДР – 3 + 2 + 2 = 7
5. Азербайджан – 1 + 2 + 5 = 8
6. Узбекистан – 1 + 1 + 3 = 5
7-9. Грузия – 1 + 1 + 0 = 2
7-9. Эквадор – 1 + 1 + 0 = 2
7-9. Украина – 1 + 1 + 0 = 2
10. Армения – 1 + 0 + 3 = 4
Лучший результат в командных зачетах Украина продемонстрировала в женской борьбе, замкнув топ-5 лучших команд мира.
А тем временем, Беленюк готовится к дебюту в MMA.