Владимир Кириченко

В хорватском Загребе завершился чемпионат мира по спортивной борьбе.

Сборная Украины показала лучший результат с 2019 года, заняв седьмое место.

На ЧМ-2025 Украина была представлена максимальным составом из 30 борцов: 20 – в мужской и женской вольной борьбе, а также 10 – в греко-римской.

По итогам мирового первенства наша команда завоевала две медали: обе выиграны в женской вольной борьбе. Серебро на счету Марии Винник, которая завоевала награду в весовой категории до 59 кг и золото Аллы Белинской в весовой категории до 72 кг.

Украина впервые с 2019 года завершает чемпионат мира с золотой наградой. Тогда победу в весовой категории до 87 кг одержал олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, а сборная Украины в итоге заняла 6-е место в медальном зачете.

С двумя наградами Украина заняла седьмое место в медальном зачете. Выиграла зачет сборная Японии, которая завоевала 13 наград, 7 из которых были золотыми.

Медальный зачет ЧМ-2025 по борьбе:

1. Япония – 7 + 3 + 3 = 13 наград

2. Иран – 6 + 4 + 5 = 15

3. США – 4 + 1 + 3 = 8

4. КНДР – 3 + 2 + 2 = 7

5. Азербайджан – 1 + 2 + 5 = 8

6. Узбекистан – 1 + 1 + 3 = 5

7-9. Грузия – 1 + 1 + 0 = 2

7-9. Эквадор – 1 + 1 + 0 = 2

7-9. Украина – 1 + 1 + 0 = 2

10. Армения – 1 + 0 + 3 = 4

Лучший результат в командных зачетах Украина продемонстрировала в женской борьбе, замкнув топ-5 лучших команд мира.

А тем временем, Беленюк готовится к дебюту в MMA.