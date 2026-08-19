Егор Якушенко – четырёхкратный чемпион мира по греко-римской борьбе
Украинец выиграл турнир U20 в Братиславе
Егор Якушенко / Фото - UWW
В Братиславе продолжается чемпионат мира U20 по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Украинский представитель греко-римского стиля Егор Якушенко завоевал золото в весовой категории до 97 кг.
В финале он со счетом 4:1 победил представителя России Илью Комарова.
Отметим, Егор стал четырехкратным чемпионом мира. Он трижды выигрывал ЧМ среди молодежи и мировое первенство среди спортсменов до 23 лет.
Напомним, Иван Янковский – бронзовый призер чемпионата мира U20 по греко-римской борьбе.