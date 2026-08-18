Иван Янковский – бронзовый призер чемпионата мира U20 по греко-римской борьбе
В малом финале украинец победил представителя Турции
Иван Янковский / Фото - UWW
В Братиславе продолжается чемпионат мира U20 по спортивной борьбе (вольная, женская, греко-римская).
Украинский представитель греко-римского стиля Иван Янковский завоевал бронзу в весовой категории до 130 кг.
В малом финале Иван со счетом 4:1 победил представителя Турции Кемала Бакира и стал медалистом мирового первенства.
Отметим, что это вторая бронзовая награда для Янковского на ЧМ среди молодежи.
Приходько – чемпион мира U17 по греко-римской борьбе, у Насибова и Евсеева серебро