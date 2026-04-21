Денис Седашов

Юниорская сборная Украины по хоккею потерпела поражение от Казахстана на чемпионате мира в Дивизионе 1А. Несмотря на преимущество в три шайбы по ходу встречи, украинцы не удержали результат, завершив матч со счетом 3:5.

Украинская команда активно начала поединок, забросив трижды к середине второго периода усилиями Ратушняка, Васяка и Панасенко. Однако Казахстан сумел отыграться, забросив пять шайб подряд.

ЮЧМ-2026. Дивизион 1А. Третий тур

Украина — Казахстан 3:5 (2:0, 1:2, 0:3)

Шайбы: 1:0 – Ратушняк (Панасенко, Олифирчук), 17:02, 2:0 – Васяк (Ратушняк, Воротеляк), 17:33, 3:0 – Панасенко (Воротеляк), 24:53, 3:1 – Ануфриев (Чукреев), 26:23, 3:2 – Коленко (Кайыржан, Задорожный), 37:31, 3:3 – Гридасов (Задорожный, Коленко), 47:13, 3:4 – Решетько (Бигаринов, Кравченко), 56:40, 3:5 – Кравченко (пустые ворота), 59:59

Свой следующий матч на турнире Украина сыграет 23 апреля против хозяев соревнований — поляков. Начало встречи — в 20:30 по киевскому времени.

