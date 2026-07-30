Приходько – чемпион мира U17 по греко-римской борьбе, у Насибова и Евсеева серебро
Сборная Украины вошла в топ-5 лучших команд планеты
около 3 часов назадПодписаться в
Насибов, Приходько и Евсеев / Фото - ФГРБУ
Сборная Украины U17 по греко-римской борьбе завоевала три медали на чемпионате мира в Баку (Азербайджан).
Тимофей Приходько занял первое место в категории 110 кг, в финальном поединке победив американца Бруно Паллоне со счётом 14:5.
Ибрагим Насибов завоевал серебряную медаль в весовой категории до 65 кг. В финале Ибрагим со счётом 5:7 уступил россиянину Шамилю Лабазанову.
Глеб Евсеев в весе до 92 кг в золотом финале со счётом 2:3 проиграл поляку Томашу Миталу.
Отметим, наша команда в общем зачете ЧМ U17 заняла пятую позицию.
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