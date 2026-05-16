В г. Южное (Одесская обл.) состоится один из главных стартов сезона – Кубок Украины среди взрослых по греко-римской борьбе.

Турнир станет отборочным в состав национальной сборной команды Украины на чемпионат мира-2026, который в конце октября пройдет в Алмате (Казахстан).

Соревнования соберут всех сильнейших спортсменов нашей страны, среди них: Парвиз Насибов – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, Николай Кучмий – бронзовый призер чемпионата Европы и Европейских игр, Андрей Кулик – бронзовый призер чемпионата и Кубка мира, Александр Грушин – двукратный медалист чемпионата Европы и др.

Прямую трансляцию смотрите на YouTube-канале ФГРБУ и на медиа-сервисе MEGOGO.

Напомним, UWW снял все санкции с России и Беларуси.