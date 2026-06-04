Насибов о Новикове: «Уважаю его за то, что он стал олимпийским чемпионом, но его история мне не очень приятна...»
Медалист Олимпийских игр высказался по поводу своего бывшего партнёра по сборной
17 минут назадПодписаться в
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Парвиз Насибов для YouTube-канала «Знай Наших» поделился своими мыслями о смене спортивного гражданства чемпионом Парижа-2024 в составе сборной Болгарии Семеном Новиковым.
«Для меня то, что сделали Ковтун и Новиков – это одинаковая история. Ты поменял, в первую очередь, не спортивное гражданство, а гражданство. Ты был гражданином Украины, а стал гражданином Болгарии. Не хочу осуждать и влезать в вопрос с Жаном Беленюком. Я уважаю Семена за его работу, за то, что он любит свою профессию. Он принял непростое решение, пожертвовал своим гражданством и ушел бороться за свою мечту – это очень классная история. Но Семен будет рассказывать её болгарам. Я уважаю его за то, что он стал олимпийским чемпионом, уважаю его как человека, но его история мне не очень приятна».
Напомним, Насибов прокомментировал решение спортивного гимнаста Ильи Ковтуна сменить страну и переехать в Хорватию.