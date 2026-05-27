Денис Седашов

Украинский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр Парвиз Насибов в интервью YouTube-каналу ЗНАЙ НАШИХ эмоционально высказался о своём отношении к российским и белорусским спортсменам.

Спортсмен вспомнил случаи лицемерия со стороны представителей страны-агрессора, которые пытались оправдать свою бездеятельность или участие в пропагандистских мероприятиях.

Были такие, которые пытались написать: «мы против войны». Но если ты против, то собери единомышленников, выйдите и скажите вместе: «мы против». Я их не понимаю, я с ними не общаюсь и не хочу общаться. Я видел, как олимпийский чемпион вышел на парад с георгиевской лентой, а потом он мне говорит: «я против, меня заставили». Как я к ним могу нормально относиться, если во время подготовки к Олимпиаде я с ребенком на руках в три часа ночи бегаю в укрытие, а мой соперник из страны-террористки спокойно отдыхает? Поэтому мое отношение к ним максимально ужасное Парвиз Насибов

Также борец рассказал, через что приходится проходить украинцам под ежедневными обстрелами:

Я знаю, что такое война, я встретился с ней еще в Азербайджане, но то, что делают русские — это просто безумие. У нас было такое время, когда каждый день летели баллистические ракеты, шахеды. Когда ложишься спать, то не знаешь, проснешься или нет, увидишь своего ребенка или нет. Поэтому уважения к ним у меня нет. Парвиз Насибов

Отдельно титулованный украинец высказался по поводу представителей Беларуси, которые возмущались тем, что украинские атлеты показывают миру правду о военных преступлениях. Насибов вспомнил свой жёсткий ответ одному из таких коллег.

Так же и к спортсменам из Беларуси. Помню, как один мне сказал: «зачем вы все это показываете?». А я говорю: «давай я оплачу тебе поездку в Украину, где-нибудь в район Запорожья. Ты поживешь 10 дней и потом расскажешь о своем отношении к россиянам». Поэтому я люблю свободных людей, которые, если им что-то не нравится, могут выйти и сказать об этом. Я вот сейчас живу именно в такой Украине — когда мне что-то не нравится, я могу об этом сказать. Парвиз Насибов

Напоследок Насибов вспомнил дискуссии внутри команды, которые велись в начале полномасштабного вторжения о целесообразности бойкота международных соревнований.

Спортсмен объяснил, почему предпочитает побеждать врага на площадке:

Еще у нас была такая позиция перед началом чемпионата Европы, когда только началась война — типа: «пусть они соревнуются, а мы устроим забастовку». Но лучше выходить и доказывать, что мы сильнее. Спорт в России — это большая политика. Парвиз Насибов

