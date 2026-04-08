Денис Седашов

Лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Парвиз Насибов не выступит на предстоящем чемпионате Европы. Олимпийский вице-чемпион решил пропустить турнир, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который состоится в октябре. Сообщает Суспільне Спорт.

По словам спортсмена, решение было принято совместно с тренерским штабом.

Тренерский штаб решил, что будет правильно, если я продолжу подготовку к следующим соревнованиям. Очень хочу [на ЧМ-2026]. У меня нет медали с чемпионата мира на взрослом уровне. Поэтому очень верю и надеюсь, что смогу [завоевать]. Парвиз Насибов

В весовой категории до 72 кг вместо Насибова Украину в Тиране представит Дмитрий Васильев.

