Парвиз Насибов не выступит на чемпионате Европы-2026
Лидера сборной Украины заменит Дмитрий Васильев
около 2 часов назад
Лидер сборной Украины по греко-римской борьбе Парвиз Насибов не выступит на предстоящем чемпионате Европы. Олимпийский вице-чемпион решил пропустить турнир, чтобы сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который состоится в октябре. Сообщает Суспільне Спорт.
По словам спортсмена, решение было принято совместно с тренерским штабом.
Тренерский штаб решил, что будет правильно, если я продолжу подготовку к следующим соревнованиям.
Очень хочу [на ЧМ-2026]. У меня нет медали с чемпионата мира на взрослом уровне. Поэтому очень верю и надеюсь, что смогу [завоевать].
В весовой категории до 72 кг вместо Насибова Украину в Тиране представит Дмитрий Васильев.
Сборная Украины по греко-римской борьбе – лучшая команда на турнире в Болгарии, Насибов получил личную награду.
