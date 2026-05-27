Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов в интервью YouTube-каналу ЗНАЙ НАШИХ прокомментировал решение спортивного гимнаста Ильи Ковтуна сменить страну и уехать в Хорватию.

Спортсмен отметил, что хотя лично и не поддерживает такой шаг, однако воздерживается от публичного осуждения.

Я бы так не сделал, но и осуждать кого-то не могу. Для меня спорт — это временно. Ну вот, не будет спорта, то кому ты будешь нужен в той Хорватии? Нужно понимать, что на одном спорте жизнь не заканчивается. Я уверен, что с этим воспоминанием он будет жить, а потом и вернется в Украину, но уже не как спортсмен. Да, в Хорватии будут любить, но только за то, что ты приносишь пользу стране. Когда же всё закончится, ты станешь там чужим человеком. Это неприятно, но я осуждать его не буду и не скажу, правильно это или нет.

Я отношусь к нему с уважением, хоть мы и не очень близко общаемся — можем разве что поставить лайк в Instagram или оставить какой-то комментарий. Вывод: сам лет через десять поймёт, правильно ли поступил.