Владимир Кириченко

Турецкий борец греко-римского стиля Риза Каяалп завоевал золото в весовой категории до 130 кг на чемпионате Европы-2026 в Тиране.

Это 13-е золото континентальных первенств для турецкого спортсмена. Он побил рекорд россиянина Александра Карелина, на счету которого 12 золотых медалей Евро.

36-летний Каяалп является пятикратным чемпионом мира и трехкратным призером Олимпийских игр по греко-римской борьбе. Он выигрывал европейские титулы в 2026, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 и 2010 годах.

Таким образом, Каяалп стал первым борцом в любом стиле, который завоевал 13 золотых медалей на чемпионатах Европы. Цитирует Каяалпа пресс-служба UWW.

«Це неймовірне відчуття. Це був мій 15-й фінал, і в 15-му фіналі я здобув свій 13-й титул. Цей титул особливо цінний для мене, тому що досягати такого довготривалого та стабільного успіху – особливо в Європі, де дуже сильні країни, – непросто. Я дуже пишаюся тим, що побив такий великий рекорд».

В 2024 году спортсмен сдал положительный допинг-тест (из-за проблем с медицинскими препаратами, связанными с лечением стойкого шума в ушах). Он пропустил Олимпиаду-2024 и впоследствии был дисквалифицирован на 4 года, однако подал апелляцию в CAS. Суд допустил атлета к соревнованиям с 1 января 2026 года.

Напомним, сборная Украины по греко-римской борьбе – в топ-5 лучших команд Европы.