Денис Седашов

Украинский борец греко-римского стиля Владлен Козлюк стал бронзовым призером чемпионата Европы, который проходит в Албании. В поединке за третье место в весовой категории до 97 кг он победил представителя Турции Абдула Кадира.

Еще один украинец, Александр Грушин (до 67 кг), также сражался за медаль, однако уступил борцу из Армении. Грушин завершил чемпионат на итоговой 5-й позиции.

В целом сборная Украины по греко-римской борьбе завершила чемпионат Европы с тремя бронзовыми медалями в активе.

