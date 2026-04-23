Украинские борцы завоевали четыре медали на чемпионате Европы
Обладательницами золота стали Ливач, Винник и Алпеєва, а серебро — у Маланчук
около 3 часов назад
Украинские борцы Оксана Ливач, Мария Винник, Анастасия Алпеева и Лилия Маланчук завоевали четыре медали (три золота и одну серебряную медаль) на чемпионате Европы, который проходит в Албании.
В весовой категории до 50 кг победила Оксана Ливач. В финале украинка победила соперницу из Турции, в третий раз став чемпионкой Европы.
В весе до 59 кг золото завоевала Мария Винник, которая одержала победу над соперницей из Польши. Для Марии это дебютная награда на взрослом континентальном первенстве.
Также золото континентального первенства в категории до 76 кг завоевала Анастасия Алпеева, победив в финале румынку.
Лилия Маланчук (до 55 кг) завоевала серебряную медаль. В финальной схватке украинка уступила представительнице Румынии. Эта награда стала для Маланчук первой в карьере на уровне взрослых континентальных первенств.
Сборная Украины по греко-римской борьбе – в топ-5 лучших команд Европы.
