Денис Седашов

Украинские борцы Оксана Ливач, Мария Винник, Анастасия Алпеева и Лилия Маланчук завоевали четыре медали (три золота и одну серебряную медаль) на чемпионате Европы, который проходит в Албании.

В весовой категории до 50 кг победила Оксана Ливач. В финале украинка победила соперницу из Турции, в третий раз став чемпионкой Европы.

В весе до 59 кг золото завоевала Мария Винник, которая одержала победу над соперницей из Польши. Для Марии это дебютная награда на взрослом континентальном первенстве.

Также золото континентального первенства в категории до 76 кг завоевала Анастасия Алпеева, победив в финале румынку.

Лилия Маланчук (до 55 кг) завоевала серебряную медаль. В финальной схватке украинка уступила представительнице Румынии. Эта награда стала для Маланчук первой в карьере на уровне взрослых континентальных первенств.

Сборная Украины по греко-римской борьбе – в топ-5 лучших команд Европы.