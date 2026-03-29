Сборная Украины по греко-римской борьбе – лучшая команда на турнире в Болгарии, Насибов получил личное отличие
Наши спортсмены завоевали 13 медалей
около 1 часа назад
13 медалей завоевали украинские борцы греко-римского стиля на престижном международном турнире Dan Kolov – Nikola Petrov в Болгарии.
Наша команда заняла первое место в медальном зачете среди 24 стран-участниц.
Двукратный серебряный призер Олимпиады Парвиз Насибов признан лучшим борцом турнира.
Результаты сборной Украины:
55 кг – Корюн САГРАДЯН, золото
67 кг – Максим ЛЮ, серебро
72 кг – Парвиз НАСИБОВ, золото
72 кг – Евгений ДУБОВИК, серебро
77 кг – Олег ХАЛИЛОВ, серебро
77 кг – Андрей КУЛИК, бронза
82 кг – Владимир ЯКОВЛЕВ, серебро
82 кг – Сеймур МАМЕДОВ, бронза
82 кг – Никита ПОЛИТАЕВ, бронза
87 кг – Ярослав ФИЛЬЧАКОВ, серебро
97 кг – Владлен КОЗЛЮК, серебро
97 кг – Тихон ШАФРАНСКИЙ, бронза
130 кг – Михаил ВИШНЕВЕЦКИЙ, золото
Впереди наших борцов ждет чемпионат Европы, который пройдет 20-26 апреля в Тиране (Албания).
Напомним, Егор Якушенко – трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе.
