Сборная Украины по греко-римской борьбе заняла второе место на чемпионате мира-2025 U23
Украинцы на соревнованиях завоевали 2 золота и 2 серебра
41 минуту назад
Фото: Федерация греко-римской борьбы Украины
В Сербии завершились выступления на чемпионате мира-2025 U23 по борьбе в греко-римской борьбе.
Сборная Украины стала второй в командном зачете с 4 медалями – 2 золота (Ирфан Мирзоев и Егор Якушенко) и 2 серебра (Руслан Абдиев и Иван Чмырь).
