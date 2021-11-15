Украинец Кравченко обыграл первого сеяного в финале квалификации во Франции
Личные рекорды Сачко и Кравченко, в топ-10 ATP дебютирует подопечный Надаля
Изменение положения в мужском рейтинге
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua
ATP опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг.
В топ-10 рейтинг-листа произошло одно изменение – Янника Синнера сместил подопечный Тони Надаля Феликс Оже-Альяссим.
Первые ракетки Украины Илья Марченко и Сергей Стаховский потеряли по две и четыре позиции соответственно. Солидный скачок совершили Виталий Сачко и Георгий Кравченко, которые установили личные рекорды в рейтинге. Третья ракетка Украины дошел до четвертьфинала Challenger в Италии, на старте соревнований обыграв Фернандо Вердаско.
Топ-10
Топ-10 украинских теннисистов
Комментарии 0