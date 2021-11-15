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Личные рекорды Сачко и Кравченко, в топ-10 ATP дебютирует подопечный Надаля

Изменение положения в мужском рейтинге
Теннис ATP
14:24
Личные рекорды Сачко и Кравченко, в топ-10 ATP дебютирует подопечный Надаля
Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

ATP опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг.

В топ-10 рейтинг-листа произошло одно изменение – Янника Синнера сместил подопечный Тони Надаля Феликс Оже-Альяссим.

Первые ракетки Украины Илья Марченко и Сергей Стаховский потеряли по две и четыре позиции соответственно. Солидный скачок совершили Виталий Сачко и Георгий Кравченко, которые установили личные рекорды в рейтинге. Третья ракетка Украины дошел до четвертьфинала Challenger в Италии, на старте соревнований обыграв Фернандо Вердаско.

Топ-10

Топ-10 украинских теннисистов

Олег Шумейко-младший
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Теги

Сергей Стаховский Илья Марченко Виталий Сачко Георгий Кравченко

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