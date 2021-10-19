Сегодня первые ракетки Украины начнут свой путь на турнирах в Тенерифе и Москве

Свитолина и Марченко стартуют в основе соревнований в Испании и России

Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Сегодня лучшие теннисисты Украины сыграют свои первые матчи на международных соревнованиях.



Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA, 6) стартует на турнире в Тенерифе матчем с колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано (WTA, 63). Матч Свитолиной начнется сегодня, 19 октября, не раньше 17:00 по киевскому времени.

Первый номер Украины Илья Марченко (ATP, 164) после успешного преодоления квалификации в первом раунде соревнований в Москве сыграет с пятым сеяным турнира Александром Бубликом (ATP, 35). Встреча начнется не ранее 12:30.

Во второй раунд Кубка Кремля прошли Леся Цуренко и Ангелина Калинина.