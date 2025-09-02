Володимир Кириченко

41-річний стрибун у висоту із Багамських Островів Дональд Томас візьме участь у своєму десятому поспіль чемпіонаті світу, який відбудеться у Токіо. Про це повідомляє видання Track & Field Gazette.

Томас стане рекордсменом серед стрибунів у висоту за кількістю виступів на світових форумах.

Team Bahamas 🇧🇸 for the Tokyo 2025 World Championships!



41-year-old Donald Thomas to make his 10th consecutive appearance at the World Championships. For context, this is 20th edition of the World Championships.



He becomes the jumper with the most appearances at a World… pic.twitter.com/QtEZlYA10V — Track & Field Gazette (@TrackGazette) August 30, 2025

На рахунку Томаса одна нагорода ЧС – у 2007 році він здобув золото з результатом 2,35 метра.

Світова першість пройде у Токіо з 13 до 21 вересня. На цей турнір Україна має 22 ліцензії, в тому числі виступлять стрибуни у висоту Ярослава Магучіх та Олег Дорощук.

Нагадаємо, Дорощук став віцечемпіоном фіналу Діамантової ліги.