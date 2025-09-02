41-річний легкоатлет вдесяте поспіль виступить на ЧС – це рекорд серед стрибунів у висоту
Він вигравав планетарну першість 18 років тому
близько 2 годин тому
Дональд Томас / Фото - Yahoo
41-річний стрибун у висоту із Багамських Островів Дональд Томас візьме участь у своєму десятому поспіль чемпіонаті світу, який відбудеться у Токіо. Про це повідомляє видання Track & Field Gazette.
Томас стане рекордсменом серед стрибунів у висоту за кількістю виступів на світових форумах.
На рахунку Томаса одна нагорода ЧС – у 2007 році він здобув золото з результатом 2,35 метра.
Світова першість пройде у Токіо з 13 до 21 вересня. На цей турнір Україна має 22 ліцензії, в тому числі виступлять стрибуни у висоту Ярослава Магучіх та Олег Дорощук.
Нагадаємо, Дорощук став віцечемпіоном фіналу Діамантової ліги.
