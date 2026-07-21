Денис Сєдашов

Український метальник молота Михайло Кохан розповів про підготовку до чемпіонату Європи та першого абсолютного чемпіонату світу, які пройдуть у серпні та вересні.

У червні 2026 року українець оновив особистий рекорд (82.38 м), однак вважає, що для нагород на головних стартах цього буде замало. Слова наводить Суспільне Спорт.

Всі готуються на Європу та абсолютний ЧС. Всі будуть метати далеко. 82 метри — це буде десь п'яте місце, мені здається. Тому треба метати за 83 м. Усі переносять свій пік на серпень-вересень, тому побачимо. Я також переношу на серпень-вересень, тому там будуть результати побільше, я гадаю. Михайло Кохан

Кохан посів четверте місце на Меморіалі Іштвана Гуляя.