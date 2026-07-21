Товариський матч. Шахтар — Славен Белупо. Відеотрансляція
Початок гри о 19:00 за київським часом
близько 3 годин томуПідписатися в
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар проведе черговий спаринг у межах підготовки до нового сезону. Суперником чинних чемпіонів України стане хорватський клуб Славен Белупо.
Поєдинок відбудеться на стадіоні Športni park Radomlje у словенському місті Радомлє.
Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Шахтар зіграв уперше після відпустки і забив хорватському клубу п'ять м'ячів. Відео.