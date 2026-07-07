Бронзовий призер Олімпійських ігор з легкої атлетики Михайло Кохан для Суспільне Спорт поділився думками щодо своїх виступів у сезоні-2026.

«Орегон – це круто, це столиця легкої атлетики, як то кажуть. Тут дуже приємно змагатися, є підтримка від глядачів. Навіть у магазинах люди запитували, чи я приїхав на змагання. Тут усі розуміють легку атлетику, і це дуже круто.

Найбільше запам’ятався сезон-опенер у Найробі, де я метнув 81.26 м. Потім були хороші змагання в Лос-Анджелесі та Загребі. Але Загреб запам’ятався насамперед спекою – близько 40 градусів. Ми метали о третій годині дня. Можете уявити, яке там було пекло.

Відбувається щось дуже дивне. Поляк Павел Файдек повернувся з результатом за 82 метри. Француз Ян Шоссінан теж дуже додав – на останньому турнірі метнув на 81.23 м. Виходить, що на чемпіонаті Європи в нас буде дуже сильна компанія.

До чемпіонату Європи майже немає стартів, тому буде час добре попрацювати на тренувальному зборі, відпочити й виправити помилки. Готуватимуся в Естонії до чемпіонату Європи. Потім буде абсолютний чемпіонат світу у вересні, але перед ним ще планую одне-два змагання».