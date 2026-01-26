Американський легкоатлет побив світовий рекорд, який тримався майже 29 років
Він це зробив на Indoor Grand Prix у Бостоні
Джош Гоуї / Фото - ВВС
Американський легкоатлет Джош Гоуї побив світовий рекорд у приміщенні на дистанції 800 метрів на Indoor Grand Prix у Бостоні.
26-річний спортсмен фінішував із часом 1 хвилина 42,5 секунди, перевершивши попередній рекорд – 1:42,67, встановлений майже 29 років тому, в березні 1997 року, данцем Вілсоном Кіпкетером у Парижі. Цитує Гоуї BBC Sport.
«На останніх 200 метрах я відчував підтримку всіх навколо, і вся робота останніх кількох місяців дала результат. Я щасливий, що показав цей час».
