Володимир Кириченко

Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ) на своєму офіційному сайті повідомила, що на 85-му році життя помер олімпійський чемпіон з легкої атлетики Анатолій Бондарчук.

Бондарчук був чемпіоном Європи, заслуженим майстром спорту, бронзовим призером чемпіонату Європи, чемпіоном Олімпійських ігор-1972, бронзовим призером Олімпіади-1976, дворазовим рекордсменом світу з метання молота, заслуженим тренером СРСР та доктором педагогічних наук.

Анатолій здобув золото Олімпійських ігор у Мюнхені, встановивши олімпійський рекорд із результатом 75,50 м. Раніше, у 1969 році, він двічі покращував світові досягнення, зафіксувавши метання на 74,68 м та 75,48 м.

Після завершення кар’єри він став займатися тренерською діяльністю. Бондарчук підготував дворазового олімпійського чемпіона з метання молота Юрія Сєдих, призера Олімпійських ігор і чемпіонату світу Юрі Тамму.

Також в українця тренувався олімпійський чемпіон-2024 та дворазовий чемпіон світу Ітан Катсберг.

