Володимир Кириченко

Срібна призерка Олімпіади-2021 з легкої атлетики Рейвен Сондерс отримала 30-місячну дискваліфікацію. Про це повідомляє прес-служба Антидопінгове агентство США (USADA).

29-річна американка отримала таке покарання за те, що тричі не надала інформацію про місцеперебування протягом 12-місячного періоду.

Термін дискваліфікації за перше порушення правил щодо місцезнаходження становить від одного до двох років залежно від ступеня вини спортсмена. Оскільки це друге порушення правил з боку Сондерс, вона підлягає посиленій санкції на основі ступеня її вини та сукупності обставин.

USADA визначило, що 30-місячний термін дискваліфікації є доцільним з огляду на обставини справи. Дискваліфікація Сондерс розпочалась 26 грудня 2024 року.

Нагадаємо, ямайська призерка ЧС з легкої атлетики не виступить на цьогорічному турнірі у Токіо.