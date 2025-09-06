Чемпіонка Олімпіади-2024 з легкої атлетики Ніна Кеннеді пропустить цьогорічний чемпіонат світу-2025 через травму.

Про це 28-річна австралійська стрибунка з шестом повідомила на своїй сторінці в Instagram.

«Не те, чим би хотілося ділитися. Так от, я потягнула м’яз на нозі під час одного з останніх тренувань перед чемпіонатом світу. (Не біля місця, де вже була операція – і це вже плюс). Мені дуже прикро, але я змушена знятися з чемпіонату світу.

Хоч я й засмучена, я пишаюся тим, що намагалася повернутися і зробити все можливе, щоб бути у найкращій формі для стрибків на чемпіонаті світу. Можу щиро сказати: я зробила все, що могла, виклалася на повну – і це вже є своєрідним успіхом.

Спорт буває жорстким, але травми – це частина шляху, і це нормально.

Австралійська команда цього року просто неймовірна, і я знаю, що вони покажуть себе в Токіо на всі сто. Дивіться трансляції, друзі».