Олімпійська чемпіонка з Австралії через травму пропустить ЧС-2025
Вона не брала участі в офіційних змаганнях з вересня минулого року
близько 1 години тому
Чемпіонка Олімпіади-2024 з легкої атлетики Ніна Кеннеді пропустить цьогорічний чемпіонат світу-2025 через травму.
Про це 28-річна австралійська стрибунка з шестом повідомила на своїй сторінці в Instagram.
«Не те, чим би хотілося ділитися. Так от, я потягнула м’яз на нозі під час одного з останніх тренувань перед чемпіонатом світу. (Не біля місця, де вже була операція – і це вже плюс). Мені дуже прикро, але я змушена знятися з чемпіонату світу.
Хоч я й засмучена, я пишаюся тим, що намагалася повернутися і зробити все можливе, щоб бути у найкращій формі для стрибків на чемпіонаті світу. Можу щиро сказати: я зробила все, що могла, виклалася на повну – і це вже є своєрідним успіхом.
Спорт буває жорстким, але травми – це частина шляху, і це нормально.
Австралійська команда цього року просто неймовірна, і я знаю, що вони покажуть себе в Токіо на всі сто. Дивіться трансляції, друзі».
Кеннеді не брала участі в офіційних змаганнях з вересня минулого року, коли здобула перемогу у фіналі Діамантової ліги з результатом 4,88 метра.
На Олімпійських іграх у Парижі австралійка виборола золоту медаль, взявши висоту 4,90 м.
Зазначимо, що Ніна Кеннеді двічі завойовувала нагороди чемпіонату світу з легкої атлетики у стрибках із жердиною. У 2022 році австралійка стала бронзовою призеркою, а у 2023 році – перемогла.
Чемпіонат світу з легкої атлетики з 13 по 21 вересня пройде у Токіо, Японія.
